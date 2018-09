später lesen Aufregung wegen Akkus: Bahnlinie gesperrt, Häuser evakuiert Teilen

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Samstagabend in Neustadt an der Weinstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Im Hof eines Mehrfamilienhauses seien offene Kisten mit Schrott abgestellt worden, berichtete eine Sprecherin. dpa