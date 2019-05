später lesen Aufruf zu landesweiter „Fridays for Future“-Demo in Mainz Teilen

Die Schülerproteste für wirksameren Klimaschutz gehen am heute in Rheinland-Pfalz in den fünften Monat. Die Organisatoren der Bewegung „Fridays for Future“ haben erstmals zu einer landesweiten Demonstration in Mainz aufgerufen. dpa