Kultur : Auftakt des Rheingau Musik Festivals: Konzert im Kloster

Eltville Mit dem hr-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor geht an diesem Samstag (19.00 Uhr) das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals (RMF) über die Bühne. Auf dem Programm im Kloster Eberbach bei Eltville im hessischen Rheingau stehen Werke von Antonín Dvořák und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das Konzert ohne größere Corona-Einschränkungen ist laut den Veranstaltern mit rund 1300 Zuhörern ausverkauft. Erwartet würden auch Hessens neuer Ministerpräsident und RMF-Schirmherr Boris Rhein sowie sein Vorgänger in beiden Ämtern, Volker Bouffier (beide CDU). Die ehemalige Zisterzienserabtei Eberbach ist als Drehort des Filmes „Der Name der Rose“ weithin bekannt.

Das RMF als eines der größten Musikfestivals Deutschlands geht in seiner 35. Saison bis zum 3. September mit 134 Konzerten über die Bühne. Die Künstler präsentieren sich an 25 Spielorten, darunter auch in Schlössern, Kirchen und Weingütern, im Rheingau und in benachbarten Regionen einschließlich Rheinland-Pfalz.