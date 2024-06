Musiksommer Auftakt des Rheingau Musik Festivals

155 Konzerte an 24 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst die Veranstaltungsreihe bis zum 7. September. Es ist die 37. Festivalsaison in Schlössern, Kirchen, Weingütern und an anderen Orten. Erstmals gibt es zwei Eröffnungskonzerte - mit unterschiedlichem Programm: Nach dem Auftakt am Samstag im Kloster Eberbach erklingt ein zweites Konzert an diesem Sonntag im Kurhaus Wiesbaden. Beide sind ausverkauft.