Auftritt als Putzfrau Gretel: AKK entscheidet kurzfristig

Bexbach Ein möglicher Auftritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer als Putzfrau Gretel bei der saarländischen Narrenschau in 2020 ist noch ungewiss. Kramp-Karrenbauer werde dies „wegen der internationalen Verpflichtungen erst sehr kurzfristig entscheiden können“, sagte der Präsident vom Bund Deutscher Karneval (BDK), Klaus-Ludwig Fess, auf dpa-Anfrage im saarländischen Bexbach.

Seit zehn Jahren tritt die frühere saarländische Ministerpräsidentin bei der Narrenschau des Verbands saarländischer Karnevalsvereine im Saarland auf. In der Rolle der Putzfrau Gretel „wischt“ sie mit dem Besen und humorvollen Reden, die sie selbst schreibt, immer kräftig durch das aktuelle Geschehen. Kittelschürze und das Kopftuch sind dabei ihr Markenzeichen. Am nächsten Montag (11.11.) beginnt in den närrischen Hochburgen die neue Karnevalssession.