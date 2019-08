Aufwandsentschädigung bei der Feuerwehr stößt auf Skepsis

Ein Feuerwehrfahrzeug fährt an einer Straßensperre vorbei. Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Budenheim Ein Jahr nach Einführung von Prämien für freiwillige Feuerwehrleute zieht die Gemeinde Budenheim eine positive Bilanz. „Das kommt bei den Feuerwehrleuten natürlich gut an“, sagt der Budenheimer Bürgermeister Stephan Hinz (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

In den vergangenen zwölf Monaten sei die kleine Wehr der verbandsfreien Gemeinde bei Mainz um „eine gute Handvoll“ Mitglieder gewachsen. Zurzeit gehören der Wehr der Gemeinde 38 ehrenamtliche Mitglieder an. Im Jahr müssen sie rund 120 Mal zu Einsätzen raus.

Seit 1. August vergangenen Jahres erhalten aktive Mitglieder von der Gemeinde Budenheim 50 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Zudem werden über ein Punktesystem Prämien vergeben - etwa für Einsätze und Fortbildungen. Insgesamt halte die Kommune in ihrem Haushalt 10 000 Euro für diese Leistungen vor, sagt Hinz.

Vor zehn Jahren hatten die Freiwilligen Feuerwehren im Land noch gut 60 000 Mitglieder. Heute sind es nur noch rund 50 000. Könnte das Budenheimer Modell also landesweit Schule machen?

„Es ist gut, dass die Gemeinden begreifen, dass sie etwas tun müssen, die Frage ist nur wie“, sagt der Geschäftsführer des Feuerwehrverbandes Michael Klein. Auch andere Kommunen in Rheinland-Pfalz zahlen ihren freiwilligen Feuerwehrleuten nach Verbands-Angaben Aufwandsentschädigungen. „Aber es muss eine Struktur geben“, bemängelt Klein.

Bislang gibt es bei solchen Zahlungen deutliche Unterschiede. Mal gibt es Zahlungen nach geleisteten Stunden oder Einsätzen, mal pauschale Beträge pro Monat oder Prämien. Der Feuerwehrverband sieht das Land und die kommunalen Spitzenverbände in der Pflicht, etwas gegen den „Wildwuchs“ zu tun.

Aufwandsentschädigungen bei der freiwilligen Feuerwehr seien dann richtig, wenn jemand regelmäßig zu Leistungen herangezogen werde wie der Wartung von Atemschutzgeräten oder Hausmeisterdiensten im Gerätehaus. „Solche Leistungen können aber auch von hauptamtlichen Kräften der freiwilligen Feuerwehr übernommen werden. Dies wird in vielen Wehren auch schon praktiziert“, erklärt Kirsch.

Dem Feuerwehrverband geht es um eine einheitliche Regelung von Maßnahmen, die allen Feuerwehrleuten zugutekommen soll. Dazu schlägt der Verband in einem Zukunftspapier etwa die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum oder einen vergünstigten Eintritt in Schwimmbäder und Bibliotheken vor. Auch das Verbinden von Ehrungen - etwa dem 25. Dienstjubiläum - mit einer finanziellen Anerkennung durch das Land sei denkbar, sagt Klein. In Hessen werde dies bereits praktiziert.