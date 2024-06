Hochwasser Aus Ahr-Schlamm geborgen - Restaurierte Bibel

Fachleute der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar haben eine von der Flut im Ahrtal stark beschädigte historische Bibel aufwendig restauriert und an die Besitzer übergeben. Die 1755 gedruckte Lutherbibel lag lange im Wasser, war durch Schlamm verunreinigt und stark von Schimmel befallen. „Eine besondere Herausforderung“, fasste Bibliotheksdirektor Reinhard Laube am Dienstag in Weimar die Arbeiten zusammen. In vielen einzelnen Schritten - Gammabestrahlung gegen den Pilzbefall inklusive - habe die Familienbibel in einen Zustand gebracht werden können, dass sie nun wieder genutzt werden könne.