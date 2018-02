später lesen Aus Auto gerettet: Mutter schließt Baby versehentlich ein FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat bei eisigen Temperaturen ein eingeschlossenes Baby aus einem Auto befreit. Die Mutter hatte ihr wenige Monate altes Kind versehentlich eingeschlossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau habe ihren Sohn am Dienstagmorgen bei der Grundschule in Germersheim absetzen wollen. Sie stieg aus dem Auto, lies dabei aber den Schlüssel im Zündschloss stecken. „Als der Sohn beim Aussteigen den Knopf an der Tür heruntergedrückte, verschloss sich das Auto“, sagte ein Sprecher. Das wenige Monate alte Baby befand sich noch auf dem Rücksitz. Die Germersheimerin rief voller Sorge wegen der niedrigen Temperaturen die Polizei hinzu. Die Beamten befreiten das Baby mit Hilfe eines Rettungs-Werkzeugs und begleiteten die aufgelöste Mutter nach Hause. dpa