Medizinerprotest Geschlossene Arztpraxen am Mittwoch: Was bedeutet das für die Patienten?

Trier · Einige Arztpraxen in der Region Trier werden am Mittwoch geschlossen bleiben. Der Grund: Die Kassenärztliche Vereinigung hat zum Protest in Lahnstein aufgerufen. Warum gestreikt wird und was Patienten wissen müssen.

12.09.2023, 20:40 Uhr

Einige Ärzte werden am Mittwoch ihr Stethoskop nicht nutzen. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd