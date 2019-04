später lesen Aus Psychiatrie entflohener Straftäter geschnappt Teilen

Twittern

Teilen



Der am Wochenende aus der Forensischen Psychiatrie in Neustadt (Ostholstein) geflohene gefährliche Straftäter ist wieder hinter Gittern. Der Flensburger sei am Mittwoch - seinem Geburtstag - in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) festgenommen worden, teilten die Flensburger Staatsanwaltschaft und die Polizei Lübeck mit. dpa