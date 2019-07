Ausbau der Bahnstrecke Mainz-Kirchheimbolanden gefordert

Ingelheim Kommunen in Rheinhessen und der nördlichen Pfalz fordern in einer gemeinsamen Initiative den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke von Mainz über Alzey nach Kirchheimbolanden. Die Landräte Ernst Walter Görisch (SPD) für Alzey-Worms, Rainer Guth (parteilos) für den Donnersbergkreis, Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) für Mainz-Bingen und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) schrieben deswegen an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Donnerstag mitteilte.

Die Kommunen fordern darin die frühzeitige Entwicklung eines Ausbaukonzeptes mit Blick auf den Rheinland-Pfalz-Takt 2030. Nur mit zwei Gleisen und elektrifizierten Antrieben könne dauerhaft ein zuverlässiger, leistungsstarker und damit attraktiver Schienenbetrieb zwischen Mainz, Alzey und Kirchheimbolanden sichergestellt werden. Verspätete Züge, lange Wartezeiten an Bahnsteigen und auf Gleisen seien vor allem für Berufspendler, Schüler und Studierende eine erhebliche Belastung im Alltag.