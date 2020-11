„Ausbildungs-Coaches“ vermitteln Azubis an Handwerkbetriebe

Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Mehr als 20 „Ausbildungs-Coaches“ sollen in den kommenden vier Jahren potentielle Azubis und Handwerksbetriebe zusammenbringen. Damit wird das Projekt des Wirtschaftsministeriums, der Agentur für Arbeit und den Handwerkskammern mindestens bis 2024 fortgeführt, wie das Ministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Für 2021 stellt das Wirtschaftsministerium dafür 600 000 Euro bereit.

„Wir wollen Jugendlichen beim Suchen und Finden einer Ausbildungsstelle begleiten und ihnen so bei einem besseren Start in ihre berufliche Zukunft helfen“, sagt Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). „Gleichzeitig wollen wir unsere Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte für den eigenen Betrieb auszubilden.“ Dieses Engagement habe krisenbedingt nochmals an Bedeutung gewonnen. Die Jobaussichten im Handwerk seien trotz der Corona-Krise gut.