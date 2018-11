später lesen Ausblick der Chemie-Branche gedämpft FOTO: Marcel Hasübert/rlp FOTO: Marcel Hasübert/rlp Teilen

Twittern

Teilen



Zunehmende politische Unsicherheiten lassen die chemische Industrie in Rheinland-Pfalz pessimistischer in die Zukunft blicken. „Die Geschäftslage trübt sich ein“, befand der Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, Bernd Vogler, am Dienstag in Ludwigshafen. dpa