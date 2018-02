später lesen Ausbruch: Polizei sucht gefährlichen Straftäter Teilen

Die Polizei fahndet nach einem verurteilten Mörder, dem die Flucht aus der Psychiatrie in Andernach gelungen ist. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, handelt es sich dabei um einen 34 Jahre alten Mann, der als gewalttätig gilt und seinen Vater ermordet hat. Ihm sei die Flucht bei einem Arztbesuch am Donnerstag gelungen. „Während des Termins konnte er sich vom Personal absetzen“, sagte der Sprecher. Weitere Details waren am Sonntag noch nicht bekannt. dpa