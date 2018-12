später lesen Ausbruch von Blauzungenkrankheit: Sperrzone eingerichtet Teilen

Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit bei einem Viehbetrieb im baden-württembergischen Kreis Rastatt hat auch weitreichende Folgen für Landwirte in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Eine Zone 150 Kilometer rund um den Orts des Ausbruchs werde zum Sperrgebiet erklärt, teilte das Saar-Umweltministerium in Saarbrücken am Mittwoch mit. dpa