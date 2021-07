Ausflüge während Corona: Obstdiebe machen Bauern zu schaffen

Mainz Die Polizei spricht von einem jährlich wiederkehrenden Phänomen: Obstklau. Großangelegte Raubzüge sehen Bauernverbände inzwischen seltener, doch vermehrt wird im Vorbeigehen zugegriffen. Vereinzelt verschwinden aber auch ganze Bäumchen.

„Zum einen registrieren wir einen Rückgang großangelegter Raubzüge auf Wiesen und Feldern“, meinte der 70 Jahre alte Landwirt. Das liege vor allem an der Polizei, die etwa in Vororten und Nachbargemeinden von Mainz wesentlich stärker präsent sei als früher. Insbesondere wirke es sich positiv aus, wenn Polizeistreifen mit Hunden auf Wirtschaftswegen patrouillieren. Eine Frau oder ein Mann in Uniform würden viele Menschen davon abhalten, Obst in größerem Stil zu stehlen. Das zeige die Erfahrung.