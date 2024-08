Nur zwei Stunden entfernt Tagesausflug: Warum Lüttich einen Besuch wert ist – und Sie dort probieren sollten (Fotos)

So gemein schnell vergeht die Zeit: Es ist 16 Jahre her, dass ich in unserer Zeitung nach einem Sonntagsbesuch in Lüttich über einen Herrn spottete, der auf der sogenannten „Batte“, dem wirklich erlebenswerten Wochenmarkt in der wallonischen Metropole, eine „elektronische Zigarette“ zum Verkauf anbot. E-Zigarette, wie bekloppt, dachte man. Heute haben wir E-Autos, E-Räder, E-Roller, E-Rasenmäher – und E-Zigaretten sind eh ein alter Hust, nein, Hut. Der Markt übrigens, schneller Tipp zum Einstieg, ist aufgebaut jeden Sonntag von 8 bis 14 Uhr am Ufer der Maas, nahe der Pont des Arches zwischen dem Quai Roosevelt und dem Quai de Maestricht. Dort sind wir dann auch schon mitten in der Weltliteratur, denn ganz in der Nähe, in der Rue Leopold, wurde 1903 der berühmteste Lütticher geboren, im Haus mit der Nummer 26.