Ausgabe von Masken für Saarländer gestartet

Saarlouis/Saarbrücken Ob per Post und im Drive-In: Seit Montag können sich die Menschen im Saarland wiederverwendbare Schutzmasken abholen. Die Landesregierung stellt das Material zur Verfügung, die Kommunen übernehmen die Verteilung.

Fünf Millionen Masken werden seit Montag im Saarland wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz verteilt. Die Masken finden auf ganz unterschiedlichen Wegen zu ihren neuen Besitzern, wie das Innenministerium am Montag erklärte. Die Kommunen würden das in Eigenregie regeln. Teils werde das Material per Post verschickt, in anderen Fälle gebe es Ausgabestellen.