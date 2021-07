Ausgelaufene Flüssigkeiten in Apotheke lösen Großeinsatz aus

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gerolstein In einer Apotheke in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) sind Flüssigkeiten ausgelaufen und haben so einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Flaschen mit den Flüssigkeiten seien am Montag aus einem Karton gefallen und gebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Es hätten sich dabei die Gase von Salzsäure und Methanol gebildet und vermischt, was zu einem starken Geruch geführt habe. Die Apotheke und das Nachbarhaus mussten evakuiert werden.

Beim Einsatz waren rund 100 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes sowie ein Gefahrstoffzug vor Ort. Nachdem das Gemisch gesichert, entfernt und das Gebäude ausreichend gelüftet worden war, konnte die Apotheke nach vier Stunden wieder ihren Betrieb aufnehmen. Der entstandene Schaden ist laut Feuerwehr nicht nennenswert.