Gesellschaft : Lange Wartezeiten: Was läuft schief in den Ausländerbehörden der Region?

Viele Ukrainer warten sehr lange auf ihre sogenannte Fiktionsbescheinigung. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Ausländerbehörden der Region zu wenig Personal haben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Flüchtlingshelfer kritisieren, was in Ausländerbehörden passiert: Teils brauchen diese monatelang, um Anträge zu bearbeiten, der Umgangston ist rau, mehr Personal kaum zu finden. In Trier mussten Ukrainer, die eigentlich arbeiten wollten, daher weiter staatliche Leistungen beziehen. Was ist da los?