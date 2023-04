Meinung Kommentar: Unmöglich, was Behörden Ausländern zumuten!

Die Ausländerbehörde in Trier warnt schon auf ihrer Homepage, dass sie es nicht einmal schafft, ans Telefon zu gehen und dass noch Hunderte Anträge abzuarbeiten seien. In Bitburg muss man zwei Monate warten, nur um ein fix und fertig vorliegendes Dokument überreicht zu bekommen. Bei den einfachsten Dingen werden Bürger auf Monate vertröstet. Da kann man nur sagen: Viel Erfolg bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte, Germany! Solange das in den zuständigen Behörden so läuft wie jetzt, kann man in Berlin die Gesetze ändern wie man will, das wird nicht funktionieren.