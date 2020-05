Aussage von Ehemann in Limburger Mordprozess erwartet

Limburg Im Mordprozess um die brutale Attacke auf eine Frau mitten in Limburg wird die Aussage des Angeklagten erwartet. Bei der Verhandlung am heutigen Mittwoch vor dem Landgericht Limburg sollen Angaben zum Werdegang des Mannes und zum Tattag im Mittelpunkt stehen.

Die Verteidigung hatte zu Beginn des Verfahrens in der vergangenen Woche eine Aussage des Angeklagten angekündigt. Der 34-jährige Deutsche soll im Oktober 2019 seine Frau mit einem Auto angefahren und sie danach mit einer Axt und einem Beil attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deswegen heimtückischen und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mord vor.

Das Motiv sehen die Ermittler in der zuvor erfolgten Trennung des Paares. Die Familie hatte in Rheinland-Pfalz gelebt. Zum Tatzeitpunkt wohnte die Frau in einem Limburger Frauenhaus.