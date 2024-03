Fußball Ausschreitungen nach Fußballspiel in Neunkirchen

Nach einem Fußballspiel im saarländischen Neunkirchen ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten etwa 20 bis 30 Fußball-Anhänger 90 Minuten nach dem Ende der Saarlandpokal-Partie Borussia Neunkirchen gegen 1. FC Saarbrücken (0:4) vor dem Ellenfeldstadion in Streit. Daraus habe sich eine Schlägerei entwickelt. Dabei wurden den Angaben zufolge mindestens drei Männer im Alter zwischen 17 und 44 Jahren leicht verletzt.