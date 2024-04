Landtag Ausschuss: Eingestellte Ermittlungen gegen Ex-Landrat Thema

Nach der Einstellung der Ermittlungen gegen den früheren Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) wird sich in der kommenden Woche ein Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages damit beschäftigen. Das Thema ist der einzige Programmpunkt im Rechtsausschuss am kommenden Dienstag (23. Dezember, ab 14.30 Uhr), wie der Landtag am Donnerstag mitteilte. Dann wird die Landesregierung über das Ergebnis der Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft berichten, wie aus einem Schreiben des Ministeriums vom Donnerstag hervorgeht.