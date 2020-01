Ausschuss untersucht Schulaufsicht und sexuellen Übergriffe

Mainz Die FDP-Bildungspolitikerin Helga Lerch hat mit Aussagen zum Umgang mit Lehrern nach sexuellen Übergriffen für Wirbel im Landtag gesorgt. Auf Antrag der CDU-Fraktion befasst sich der Bildungsausschuss bei einer Sondersitzung heute mit den „schweren Vorwürfen gegen die Schulaufsicht im Zusammenhang mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs durch Lehrkräfte“.

Die frühere Schulleiterin Lerch hatte gesagt, dass die Schulaufsicht nach ihrer Erfahrung lange zögere, Lehrer nach solchen Vorfällen aus dem Schuldienst zu entfernen. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen, später kehrten die Lehrer aber wieder an eine Schule in der Region zurück, in der die Betroffenen wohnten. Das Beamtenrecht biete wenig Spielraum, Lehrer aus dem Schuldienst zu entfernen. Sie würde sich wünschen, dass genauer hingeschaut werde, hatte Lerch gesagt.