Ausschuss zur Sportverbands-Affäre nimmt Arbeit auf

Die Affäre um den Saar-Landessportverband (LSVS) hat nach Ansicht der Untersuchungsausschuss-Vorsitzenden Dagmar Heib (CDU) politischen Schaden angerichtet. „Sie hat dazu beigetragen, dass das Vertrauen in Politik, in Träger politischer Entscheidungen oder Politiker schlechthin nochmal gelitten hat", sagte Heib der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei in Gesprächen mit Bürgern spürbar. „Umso wichtiger ist, dass wir aufklären." Der Untersuchungsausschuss des Landtags, der Licht in die Finanzaffäre des LSVS bringen soll, tritt am Dienstag (15. Mai) erstmals zusammen. dpa