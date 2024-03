Wetter Aussicht auf Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nach einer Wochenmitte voller Wolken können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende hin auf strahlenden Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es davor am Mittwoch allerdings stark bewölkt bis bedeckt bei maximal 8 bis 11 Grad. Insbesondere im Bergland und in der Pfalz regne es nachmittags ein wenig. Ganz vereinzelt kann es nachts zudem glatt werden.