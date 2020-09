Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Wohin jetzt nur mit all den Schweinsfüßen?

ARCHIV - 21.08.2018, Niedersachsen, Osnabrück: Schweine stehen in einem Stall. Zum Start einer Regierungskommission zur Zukunft der Landwirtschaft sehen Bauernvertreter Bereitschaft zum Wandel - fordern aber auch gerechte Bezahlung. (zu dpa "Kommission startet: Hoffnung auf neuen Landwirtschafts-Konsens" am 07.09.2020) Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier/Wittlich Dass China, Korea und Japan wegen der Afrikanischen Schweinepest kein deutsches Schweinefleisch mehr importieren, trifft regionale Erzeuger und Schlachtbetriebe hart. So wird Simon-Fleisch die in Asien so begehrten „Nebenprodukte“ künftig wohl vernichten müssen.