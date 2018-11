Auszeichnung für Saarländer bei „Local Heroes“-Finale

Beim Bundesfinale des „Local Heroes“-Wettbewerbs für Nachwuchsbands ist David Heiner von der Band OQmanSolo aus dem Saarland als bester Instrumentalist ausgezeichnet worden. Den Wettbewerb entschied das Hip-Hop-Duo Perez aus Baden-Württemberg für sich. dpa

Jannik Perse und Moritz Brunner sei es mit ihren tiefgründigen Rap-Texten und atmosphärischen Beats gelungen, die Jury im Kulturhaus Salzwedel in Sachsen-Anhalt zu überzeugen, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. Der Publikumspreis ging demnach an Minuspol aus Niedersachsen.

Beim „Local Heroes“-Bundesfinale 2018 waren 14 Nachwuchsbands angetreten. Zum ersten Mal hatte es den Wettbewerb 1990 gegeben. Nach Angaben der Veranstalter ist es der größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Musikbands in Deutschland.

Local Heroes-Bundesfinale