Auszeichnung für sparsame Kommunen wird erstmals verliehen

Der Gemeinde- und Städtebund sowie der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz vergeben erstmals eine Auszeichnung für finanziell findige Kommunen: Diese erhalten heute in Mainz einen „Spar-Euro“, eine Glasplatte mit einem eingearbeiteten Euro. dpa

Der Steuerzahlerbund habe schon oft das Finanzgebaren von Kommunen kritisiert, sagte sein Geschäftsführer René Quante. „Wir wollten das umdrehen und besonders nachahmenswerte Beispiele loben.“ Auch in Hessen vergeben beide Organisationen diese Auszeichnung.

In Rheinland-Pfalz ist die Verschuldung vieler Kommunen besonders hoch, der Spielraum für Investitionen besonders eng. In der Ausschreibung für die Auszeichnung wurden daher Projekte gesucht, „wie Bürger in ihrer Kommune tatkräftig mit anpacken“, wie etwa durch Digitalisierung neue Möglichkeiten für Einsparungen umgesetzt werden oder wie durch Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden oder Kreisen Geld gespart werden kann.