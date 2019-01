später lesen Auto durchbricht Bahnschranke: Fahrer flüchtet FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Twittern

Teilen



Ein unbekannter Autofahrer hat in Mainz eine sich schließende Bahnschranke gerammt und ist anschließend geflüchtet. Zeugen hatten beobachtet, wie der Wagen am späten Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit bei Rot über den Bahnübergang zum Mainzer Containerhafen fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa