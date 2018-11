später lesen Auto einer Frau mit Signalmunition beschossen Teilen

Mit Signalmunition hat ein Unbekannter das fahrende Auto einer Frau auf einer Landstraße in Richtung Freimersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) beschossen. Die Fahrerin (52) erschreckte sich bei dem plötzlichen Beschuss am Freitagabend derart, dass sie das Lenkrad verriss und fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa