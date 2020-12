Auto erfasst Familie: Drei Verletzte

Ludwigshafen Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat in Ludwigshafen an einer Fußgängerampel eine junge Familie übersehen, mit seinem Wagen frontal erfasst und die Eltern sowie die drei Jahre alte Tochter verletzt. Die Besatzung eines am Donnerstag zufällig dort stehenden Rettungswagens habe die Familie versorgt, teilte die Polizei mit.

