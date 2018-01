Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist im Kreis Birkenfeld ein Radfahrer tödlich verletzt worden. dpa

Der 27-Jährige war mit seinem Fahrrad am Montagabend auf der Landesstraße 160 unterwegs. Ein Autofahrer (87) übersah und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Zum genauen Unfallhergang machte die Polizei noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an, hieß es zunächst. Die Landesstraße war bei Niederwörresbach mehrere Stunden voll gesperrt.