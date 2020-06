Auto erfasst zweijähriges Kind und fährt weiter

Sinzig Ein betrunkener Autofahrer hat in einem verkehrsberuhigten Bereich in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ein zweijähriges Kind erfasst - und ist dann weiter gefahren. Das Kind habe gerade die Straße überquert, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei am Sonntag mit.



