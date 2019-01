Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Beide saßen in einem Auto, das am Dienstagabend „nahezu ungebremst“ auf einen Lastwagen auf der Bundesstraße 51 bei Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) auffuhr, wie die Polizei mitteilte. dpa

Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Dienstagabend noch an.

