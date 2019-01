Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Birkenfeld lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 35-Jährige war demnach auf der B41 am späten Donnerstag unterwegs. dpa

In der Nähe der Ortschaft Fischbach kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und raste ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

