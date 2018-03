später lesen Auto fliegt in Böschung: drei Verletzte FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 in Höhe Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Fahrerin mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ihr Kleinwagen sei über eine Schutzplanke in die Böschung geflogen, habe sich mehrfach überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt, konnten sich aber selbst befreien. dpa