Auto geht in Flammen auf: Fahrer stoppt rechtzeitig vorher

Ein Feuerwehr-Warnschild. Foto: Patrick Seeger/Archiv.

Edenkoben Kurz bevor sein Wagen in Flammen aufging, ist ein Autofahrer auf der Autobahn Ludwigshafen-Karlsruhe rechts ran gefahren. Ein technischer Defekt soll das Feuer am Mittwoch in dem Fahrzeug ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Verletzt wurde bei dem Brand in der Nähe der Anschlussstelle Neustadt-Nord niemand.