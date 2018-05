später lesen Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Fünf Verletzte Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Autounfall in der Nähe von Rhens (Kreis Mayen-Koblenz) sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Mitteilung der Polizei war der 78 Jahre alte Fahrer eines Wagens am Donnerstag auf der Bundesstraße Koblenz-Rhens (B9) aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengeprallt. Der 78-Jährige wurde dabei schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Vier andere Autoinsassen erlitten leichtere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die B9 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. dpa