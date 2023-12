Unfall Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Radfahrer wird schwer verletzt

Neustadt an der Weinstraße · Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer auf der Landstraße 532 in der Pfalz schwer verletzt worden. Der 63-jährige Autofahrer sei am Mittwoch in einem kurvigen Bereich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit.

Dieser wurde von seinem Rad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall passierte zwischen Neustadt und Haßloch. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden komplett gesperrt. Es werde zudem ein Gutachter hinzugezogen, hieß es weiter. © dpa-infocom, dpa:231220-99-368466/2

