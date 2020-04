Auto gerät in Gegenverkehr: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Wittlich Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto auf einer Straße in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in den Gegenverkehr geraten und bei einer Kollision schwer verletzt worden. Ein Insasse des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



