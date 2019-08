Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Auf dem Display eines Polizeiautos ist der Hinweis „Unfall“ zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Glees Bei einem Verkehrsunfall bei Glees (Landkreis Ahrweiler) ist ein 42-Jähriger in den Gegenverkehr gerast und hat sich und zwei weitere Menschen schwer verletzt. Der Mann sei am Samstag vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

