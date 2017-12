später lesen Auto kippt um: Fahrer nur leicht verletzt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Glück im Unglück für einen Autofahrer bei Neunkirchen: Er kam am Mittwochmorgen von der Straße ab, sein Auto kippte um - der 28-Jährige wurde jedoch nur leicht verletzt. Vermutlich sei der Mann auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Homburg mit. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam nach rechts von der Landstraße zwischen Neunkirchen und Kirkel (Saarpfalz-Kreis) ab, prallte gegen einen Begrenzungspfosten und kippte in einem Graben schließlich auf das Dach um. Der Autofahrer konnte alleine aus dem Wagen klettern. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Unfall berichtet. dpa