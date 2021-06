Auto kommt von Landstraße ab: Fahrer und Ehefrau verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bettenfeld Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Bernkastel-Wittlich mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Böschung gefahren. Er und seine 67 Jahre Ehefrau, die Beifahrerin war, seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Frau habe das Krankenhaus wieder verlassen können, der Mann sei stationär aufgenommen worden. Der Unfall passierte am Freitagmorgen auf der Landstraße L16 von Manderscheid in Richtung Bettenfeld. Der Fahrer kam am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto sei abgeschleppt worden. Es entstand ein Totalschaden.