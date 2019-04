später lesen Auto kracht gegen Einfamilienhaus: Fahrerin verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem schweren Autounfall nahe Auw an der Kyll in der Eifel ist eine Frau verletzt worden. Ihr Wagen kam am Mittwochnachmittag von der Straße ab und krachte gegen ein Wohnhaus, wie die Polizei in Bitburg weiter mitteilte. dpa