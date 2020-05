Auto kracht in Kuh: Drei Verletzte

Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Katzweiler Bei der Kollision eines Autos mit einer Kuh nahe dem pfälzischen Ort Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) sind drei Menschen verletzt worden. Das Tier sei am Mittwochabend unvermittelt auf die Landstraße gelaufen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa