Auto kracht in Laterne: Trümmerteile verletzen Fußgängerin

Blaulicht auf einem Rettungsdienstfahrzeug. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild.

Germersheim Von herunterfallenden Trümmerteilen einer Straßenlaterne ist in Germersheim eine Fußgängerin verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen am Sonntagabend in einer Linkskurve zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa