Ein 36-Jähriger ist in Ludwigshafen mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gekracht und hat sich schwer verletzt. Auch sein 45-jähriger Beifahrer kam in der Nacht zu Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. dpa