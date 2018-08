später lesen Auto kracht mit Linienbus zusammen: neun Verletzte FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Freitag in St. Ingbert neun Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach wollte der 18 Jahre alte Autofahrer von einem Parkplatz in eine Straße abbiegen und übersah dabei den herannahenden Bus. dpa